Vũ Thu Phương catwalk như 'cá chiên' vẫn làm giám khảo Miss Universe

Mới đây, cộng đồng mạng đã đào lại loạt clip cựu mẫu họ Vũ khoe trình catwalk trong các chương trình gần đây. Họ e ngại rằng với khả năng trình diễn này, Vũ Thu Phương chưa thực sự xứng đáng ngồi ghế giám khảo.

Màn catwalk gây tranh cãi của Vũ Thu Phương

Cụ thể, trong chương trình The Next Face Vietnam, Vũ Thu Phương gây thất vọng khi catwalk với pha tạo nét khó hiểu. Những bước đi của cô nàng ở đoạn cuối clip còn cho tháy sự loạng choạng trên đôi giày cao gót. Màn trình diễn này của cô thậm chí bị chê như "cá chiên" khi cô diện chiếc đầm lưới đính lông vũ.