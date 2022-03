Vũ Thu Phương bị 'chơi xấu' không được báo dresscode Miss Universe?

Mới đây, sự kiện sơ khảo Miss Universe miền Bắc hội tụ gây chú ý. Tham dự buổi sơ khảo này, thành phần ban giám khảo gồm có Võ Hoàng Yến, cô Xuân Trang, H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh, Vũ Hoàng My...

Vũ Thu Phương bị nghi chơi xấu không được thông báo dresscode?

Trong clip "highlight" khoe outfit lẫn thần thái của ban giám khảo, ai cũng lên đồ chặt chém chẳng ai chịu nhường ai. Đáng chú ý, trong khi Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê, Hà Anh, Vũ Hoàng My đều lựa chọn trang phục tông đen quyền lực, người gợi cảm, người cá tính thì riêng Vũ Thu Phương lại lựa chọn đầm dạ hội ánh kim lạc điệu.



Vũ Thu Phương một mình một điệu với chiếc đầm đính kết kim sa lấp lánh tông màu vàng.

Chẳng hiểu do "ăn ở" hay không được ban tổ chức phím trước hay do cô cố tình "chơi trội" mà lại phá banh dresscode dàn giám khảo thế này. Phía dưới bài đăng, rất nhiều người đã phát hiện ra chi tiết này và đồng loạt để lại bình luận: