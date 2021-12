Vụ thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại, đốt xác ở Vũng Tàu: Mẹ nghi phạm kể lại giây phút can ngăn con trai cầm dao gây tội ác, nhưng "lúc này nó đã quẫn trí rồi"

Kể với phóng viên, bà V. nói: "Khi Hải cầm dao định lao ra nhóm người trên tôi đã ra sức can ngăn nhưng bất thành. Một tay tôi lấy điện thoại tìm số công an để gọi, một tay kéo tay nó can lại nhưng không được. Lúc này nó đã quẫn trí rồi".

Cũng theo bà V., khi ngọn lửa bùng cháy, Hải chạy vào nhà múc nước để dập đám cháy nhưng nạn nhân đã tử vong. Nghi phạm sau đó lấy bao tải quấn chị O. lại rồi bỏ lên xe bỏ đi.

"Tối hôm đó tôi gọi điện cho Hải nhiều lần để khuyên con ra đầu thú nhưng không liên lạc được. Trước khi rời khỏi nhà, nó không mang bất kỳ thứ gì giá trị cả", bà V. kể lại.

Đến rạng sáng 9/12, Hải gọi điện thoại đến công an để đầu thú và khai chỗ giấu thi thể nạn nhân.

Được biết, Hải vẫn chưa có vợ con. Trước đây, nghi phạm làm nghề sửa chữa điện nhưng sau đó bị bệnh ở chân nghỉ việc, ở nhà phụ công việc cho mẹ. Trước khi vụ án xảy ra, ngôi nhà ở thôn Quảng Long chỉ có 2 mẹ con Hải ở.