Vụ "thiên thạch" bay ào ào vào khu dân cư: Do chủ mỏ đá tính toán "nhầm"?

Dân gánh hậu quả vì mỏ đá "tính toán không kỹ"?

Liên quan đến vụ việc một mỏ đá tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) nổ mìn khai thác khiến đá bay ào ào như "thiên thạch" vào khu dân cư, phía chủ mỏ đá đã có văn bản giải trình gửi cơ quan chức năng.

Mỏ đá thuộc Công ty Cổ phần 207, nằm tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, chủ mỏ đá là Công ty Cổ phần 207 thừa nhận, trong quá trình nổ mìn đã xảy ra sự cố làm một số viên đá văng xa ngoài phạm vi cho phép. Nguyên nhân là do trong quá trình khai thác trên đỉnh cao để xử lý mặt bằng, cắt tầng, vì không tính kỹ đến sự nứt vỡ tự nhiên của đá, do vậy những viên đá trên bề mặt đỉnh gặp áp lực của thuốc nổ đã bị bắn lên cao, không theo hướng tính toán an toàn, bay vào khu dân cư.

Với việc không tính toán kỹ trong khâu nổ mìn, mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 đã đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân ngay dưới chân lèn đá thuộc thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này.