Vụ thi thể người phụ nữ dưới giếng ở Bắc Giang: Hiện trường có gì?

Báo Dân Trí đưa tin, bà H. được phát hiện tử vong dưới giếng của gia đình ông Bùi Ngọc G. (họ hàng của bà H.).

Căn nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, khoảng 14h chiều 12/4, người dân phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị H. dưới giếng. Sau khi đưa nạn nhân lên lo hậu sự, gia đình đã báo sự việc với công an địa phương.



Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Theo báo Bắc Giang, trước bữa cơm trưa ngày 12/4, bà H. đi ra ngoài, nhưng không thấy về nên mọi người tá hỏa đi tìm. Đến khu vực giếng nước nhà ông G., mọi người thấy điện thoại và đôi dép của bà H. ở ngay bờ giếng; kiểm tra dưới giếng thì phát hiện thi thể.



Bà H. không có việc làm ổn định, hoàn cảnh khó khăn, từng nhận được hỗ trợ của một số hội, đoàn thể trên địa bàn. Bà H. không xây dựng gia đình, có một người con nuôi đang đi học xa nhà.



Hiện gia đình đã tổ chức lễ an táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.