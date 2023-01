Vụ thi thể người chồng trong ô tô dưới sông Đà: Nạn nhân tự gây tai nạn

Liên quan tới vụ thi thể người chồng mất tích ở Sơn La được tìm thấy trong chiếc xe ô tô dưới sông Đà, ngày 14/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của anh B.V.T. (trú tại phường Quyết Tâm, TP Sơn La).

Theo đó, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Quỳnh Nhai xác định, do anh B.V.T. không quen đường, tự lái xe lao xuống sông Đà (khu vực cách cầu Pá Uôn khoảng 1km, thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai) rồi tử vong do bị ngạt khí.