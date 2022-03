Vụ thanh niên rải tiền 'cho đất ăn', Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo hỏa tốc

Đối với các chủ sở hữu đất nằm trong danh sách sai phạm trong giao dịch đất đai, huyện sẽ đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng không giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

“Quan điểm của huyện là địa phương nào để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, ông Thái khẳng định.

Người rải tiền “cho đất ăn” chưa đến công an làm việc

Liên quan đến clip nam thanh niên có hành động “ngông nghênh”, “cho đất ăn tiền” trong clip lan truyền trên mạng xã hội, tại khu đất nông nghiệp đã tách thửa, phân lô do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên (ở thị trấn Đất Đỏ), Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ đã giao Công an huyện mời người này lên làm việc.

Một lãnh đạo Công an huyện Đất Đỏ cho biết, hiện nay công an đã gửi thư mời nam thanh niên trong đoạn clip “cho đất ăn tiền” tên N.M.L. (làm nghề môi giới bất động sản, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lên làm việc. Tuy nhiên, người này chưa đến với lý do bận công việc.

Được biết, ngoài L., cơ quan công an còn mời một số người khác có liên quan đến làm việc để xác minh động cơ, mục đích của việc quay clip trên.