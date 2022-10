Vũ Thành An bị loại khỏi tuyển đấu kiếm Việt Nam

Như vậy, Thành An sẽ vắng mặt ở đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tới hết năm 2022. Còn việc VĐV này có bị đơn vị chủ quản Hà Nội cấm thi đấu ở Đại hội TDTT toàn quốc năm nay hay không hiện vẫn chưa rõ.

Với trường hợp của VĐV Nguyễn Văn Quyết, sau khi ổn định sức khỏe, anh đã gửi bản tường trình lên đội tuyển và bộ môn đấu kiếm. Các đơn vị quản lý sẽ xem xét, điều tra trước khi ra quyết định kỷ luật với kiếm thủ người Hải Dương.

Trước đó, trong buổi tập ngày 23/9, sau khi lời qua tiếng lại, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết dùng kiếm xô xát với nhau. Vụ việc được giấu kín cho đến khi người nhà của VĐV Văn Quyết đưa lên mạng xã hội. Gia đình Văn Quyết cũng có đơn tố cáo Vũ Thành An đã tấn công mà không có lý do.