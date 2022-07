Vụ "tha tội" nhóm cướp ở Hà Nội: Cựu Đại tá Phùng Anh Lê sắp hầu tòa

Theo cáo trạng, ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công Thành xảy ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).

Khoảng 21h10 cùng ngày, Tài bị đưa vào Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ. Do lo sợ Tài bị xử lý, người nhà của Tài đã nhờ người quen của ông Lê kết nối giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý. Người này đã đặt vấn đề và được ông Lê đồng ý giúp với "giá" 110 triệu đồng.

Cũng trong tối ngày 22/9/2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở Công an quận Tây Hồ, người nhà của Tài đã đưa bọc tiền 103 triệu đồng cho người họ hàng của bị can Lê. Người này cho mượn thêm 7 triệu đồng rồi cầm trên tay bọc tiền 110 triệu đồng một mình đi vào phòng làm việc của ông Lê tại trụ sở Công an quận Tây Hồ, đưa số tiền 110 triệu đồng.