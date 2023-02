Vụ tàu hoả tông xe đầu kéo: Tài xế ô tô, nhân viên gác chắn nguy cơ đối diện án tù?

Do đó, nếu hậu quả vụ tai nạn gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với người lái xe này, theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự”, TS. LS Đặng Văn Cường thông tin.

Theo quy định của pháp luật thì người này phải chú ý quan sát và chỉ được đi qua điểm giao cắt với đường sắt khi đảm bảo điều kiện an toàn. Tuy nhiên người này đã thiếu chú ý quan sát, đã ngập ngừng khi điều khiển xe qua điểm giao nhau dẫn đến vụ tai nạn xảy ra.

Trường hợp thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng trở lên đến dưới 1.5 tỷ đồng thì khung hình phạt sẽ tăng nặng, phạt tù từ 3 đến 10 năm”, luật sư Cường thông tin.

Đối với hai nhân viên gác tàu, luật sư cho rằng, nếu thiệt hại tài sản trong vụ tai nạn từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể khởi tố hình sự đối với hai người này. Hành vi này được quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Nếu gây thiệt hại trên 1.5 tỷ đồng thì khung hình phạt cao nhất có thể tới 12 năm tù.

Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ tai nạn giao thông đường sắt trong đó có một phần trách nhiệm của người trực gác ở các điểm giao cắt. Điều này cho thấy việc đảm bảo an toàn đường sắt ở một số nơi, một số bộ phận đang có sự nơi lỏng, thiếu trách nhiệm.

Qua vụ việc này, luật sư Cường cho rằng, ngoài việc xem xét hậu quả, xác định lỗi để truy cứu trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan thì cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy tắc an toàn giao thông đường sắt và đường bộ. Việc làm này nhằm mục đích tránh xảy ra những vụ tai nạn tương tự, đảm bảo an ninh an toàn đường sắt và đường bộ.