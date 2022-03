Vụ Tangmo 'Chiếc Lá Cuốn Bay' tử nạn: Thêm 1 nhân vật bí ẩn

Mới đây, truyền thông Thái Lan tiếp tục đăng tải một đoạn video trích xuất từ CCTV, liên quan đến vụ tử nạn của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida.

Trong đoạn video có thể thấy rõ thời điểm 1h24 sáng sớm ngày 25/2, sau khi người đẹp Chiếc Lá Cuốn Bay gặp nạn rơi xuống sông. Tại địa điểm gần nơi xảy ra vụ việc xuất hiện nữ quản lý Kratik và Sean (2 người có mặt trên thuyền cùng Tangmo) và 1 người đàn ông lạ mặt.

Cả 3 lên chiếc xe ô tô màu trắng của Sean, hiện không rõ danh tính người đàn ông này là ai.