Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Nhiều gia đình đưa con đến công an đầu thú

Tối 16/6, trao đổi phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận, kể từ khi công an huyện có thư kêu gọi đầu thú để hưởng khoan hồng, nhiều gia đình đã trực tiếp đưa con cái mình đến công an để trình báo, đầu thú.

Hiện trường vụ tấn công tại trụ sở xã Ea Tiêu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Thượng tá Tuấn, đến thời điểm hiện tại, có 8 đối tượng ngụ tại xã Cư Pơng đã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

"Công an huyện đã triển khai, bố trí lực lượng công an đến các thôn buôn phát loa để tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời, các buôn trưởng đã đến từng nhà để trao đổi, vận động bà con trong buôn làng. Chúng tôi phân loại ra một số đối tượng cốt cán, còn lại hầu hết là các đối tượng bị dụ dỗ, ép buộc theo nên khi được tuyên truyền sẽ dễ dàng ra đầu thú", Thượng tá Tuấn trao đổi.