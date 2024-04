Vụ tấn công ransomware làm rung chuyển nước Mỹ

Colonial Pipeline là một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất và quan trọng nhất ở Mỹ, bắt đầu vận hành năm 1962 để giúp vận chuyển dầu từ Vịnh Mexico đến các bang Bờ Đông. Hệ thống bao gồm hơn 5.500 dặm đường ống, bắt đầu từ Texas và di chuyển qua New Jersey, phụ trách gần một nửa nhiên liệu cho Bờ Đông. Nó cung cấp dầu tinh chế cho xăng, nhiên liệu máy bay, dầu cho các gia đình.

Colonial Pipeline là nạn nhân của ransomware vào tháng 5/2021, ảnh hưởng đến một số hệ thống kỹ thuật số và phải đóng cửa vài ngày. Vụ việc tác động đến cả người tiêu dùng lẫn các hãng hàng không dọc Bờ Đông. Nó được xem là một nguy cơ an ninh quốc gia vì đường ống này chuyển dầu từ các nhà máy lọc dầu sang các thị trường công nghiệp. Điều này khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ngày 6/5/2021, nhóm tin tặc DarkSide đã truy cập mạng lưới của Colonial Pipeline, đánh cắp 100GB dữ liệu trong vòng 2 giờ. Sau đó, chúng lây nhiễm mạng lưới CNTT bằng mã độc tống tiền, tác động đến nhiều hệ thống máy tính, bao gồm kế toán và tính hóa đơn.

Colonial Pipeline đã phải đóng cửa đường ống để ngăn chặn ransomware lây lan. Sau đó, hãng bảo mật Mandiant được mời đến để điều tra vụ tấn công. FBI, Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng, Bộ Năng lượng, Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng tham gia.

Ngày 7/5/2021, công ty đường ống lớn nhất nước Mỹ phải trả tiền chuộc bằng 75 Bitcoin trị giá khoảng 4,4 triệu USD cho tin tặc để có được khóa giải mã. Đường ống được vận hành trở lại từ ngày 12/5/2021.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 8/6/2021, Charles Carmakal, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc công nghệ Mandiant, cho biết kẻ tấn công đã xâm nhập mạng lưới bằng mật khẩu bị rò rỉ của một tài khoản VPN. Nhiều tổ chức sử dụng VPN để truy cập mạng doanh nghiệp an toàn từ xa.