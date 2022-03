Vụ tai nạn tang thương ở biển Cửa Đại: Ca nô có chở quá số người quy định?

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn Cơ quan CSĐT đang làm việc, chưa có kết luận nên chưa thể thông tin đến báo chí.

"Sau khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể. Trước mắt, sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình, làm việc với các công ty, làm bảo hiểm cho người bị nạn. Sau khi có kết quả chính thức, tỉnh sẽ rà soát, giải quyết thấu đáo để không có vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm, về nguyên nhân khách quan, liên quan luồng lạch, thời tiết, hiện Hội An đã có kiến nghị bước đầu với trung ương liên quan đến nạo vét luồng lạch, thiết lập các phao luồng, lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm cho các phương tiện khi thời tiết không đảm bảo.

"Hiện việc điều hành ra vào dựa vào thông tin của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia và miền Trung. Tuy nhiên, có những thời điểm có hiện tượng bất thường nên phải có hệ thống cảnh báo sớm. Đây là sự việc quá đau lòng trong thời điểm Hội An và Quảng Nam đang nỗ lực phục hồi du lịch sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19", Chủ tịch TP Hội An nói và nhấn mạnh các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và Hội An đang làm hết sức mình để giải quyết hậu quả. Còn việc mổ xẻ nguyên nhân thì trong thời gian tới, lãnh đạo địa phương sẽ rà soát để không có vụ việc đau lòng như vậy diễn ra.