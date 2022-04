Vụ tai nạn khi đi du lịch: Xe đi cùng đoàn CLB ô tô, vừa dừng sửa chữa

Sáng 29/4, trao đổi với PV Dân trí, tài xế L.A.L. (SN 1987, trú thành phố Vinh, Nghệ An) - người điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 37H-006.xx đã va chạm với xe con, cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, anh đã trực tiếp cùng người dân và các thành viên trong đoàn xe của một câu lạc bộ ô tô Việt Nam hỗ trợ những người gặp nạn trên xe ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Theo các thành viên trong đoàn câu lạc bộ xe thì chiếc xe con mang biển kiểm soát 30H-5981 đã dừng lại sửa chữa cách hiện trường khoảng 30km trước đó và di chuyển gần cuối cùng trong đoàn xe khoảng 10 chiếc. Nguyên nhân ban đầu là do chiếc xe bị hỏng phần Rotuyn (một trong những bộ phận thiết yếu trên ô tô, đóng vai trò là khớp nối quan trọng cho các hệ thống khung gầm)", anh L. cho biết thêm.

Một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nhận được tin báo về vụ tai nạn, đội đã cử lực lượng trực tiếp đến phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân.