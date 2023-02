Vụ tai nạn 8 người chết: Nhiều tiếng kêu cứu vang lên trong xe

Tuyến đường chưa được bàn giao khai thác

Sáng 14/2, ông Khuất Việt Hùng được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phân công trực tiếp vào Quảng Nam tìm hiểu vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong.

Ông Khuất Việt Hùng (ở giữa), Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khảo sát hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công Bính).

Sau khảo sát hiện trường và đến thăm hỏi các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng cho biết hiện trong số 4 nạn nhân bị thương nặng có 2 nạn nhân rất nguy kịch, lớn tuổi; còn các nạn nhân khác nhẹ hơn đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

"Bệnh viện đã báo cáo với tôi là ưu tiên cao nhất cho công tác cứu chữa các nạn nhân, máu, thuốc men đầy đủ, bệnh viện có các chuyên gia giỏi đang vào để điều trị các bệnh nhân", ông Hùng nói.

Your browser does not support the video tag. Hiện trường vụ tai nạn làm 8 người tử vong (Video: Công Bính).

Báo cáo với ông Khuất Việt Hùng, đại diện Công an huyện Núi Thành cho hay, khi tai nạn xảy ra, có 6 nạn nhân rơi hẳn ra khỏi xe. "Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn, người dân đã cứu các nạn nhân đưa đi cấp cứu. Có một nạn nhân có thắt dây an toàn ở vị trí ghế lái", đại diện Công an huyện Núi Thành thông tin.

Công an huyện Núi Thành cho biết tại ngã tư này có đèn tín hiệu giao thông. Lúc này chỉ có đèn vàng nhấp nháy, không có đèn đường, trời có sương mù.