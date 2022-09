Vụ tai nạn 7 người thương vong: Tài xế ô tô có nồng độ cồn

Ngày 5/9, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với tài xế D.V.T. (47 tuổi, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để làm rõ hành vi điều khiển ô tô tông xe máy khiến 7 người thương vong.

Qua điều tra, xác minh của lực lượng công an, tài xế T. vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông.