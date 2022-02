Vụ tai nạn 6 người chết: 9 người trên chiếc xe 2 chỗ

Your browser does not support the video tag. Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người tử vong.



Chiếc xe tải đang chở số lượng mì khô lớn. Khi xe lao xuống vực, đầu xe đâm vào gốc cây cổ thụ lớn rồi rơi xuống đáy vực, lập úp thùng xuống. Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, móp méo. Vật dụng của nạn nhân cùng các bao tải chở mì ngổn ngang khắp nơi. Trong khu vực cabin còn vương lại nhiều vết máu của các nạn nhân.

Chiếc xe rơi xuống vực sâu thẳng đứng, đâm vào một cây lớn.

Ngay trong sáng 9/2, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Đak Đoa đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng và nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.