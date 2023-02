Vụ tai nạn 3 người tử vong: Tài xế xe khách không quan sát

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong vào rạng sáng ngày 21/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay tài xế xe khách Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) khai nhận ban đầu do không quan sát phía trước nên đâm vào đuôi xe tải mang BKS 81C-156.90 do tài xế Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, trú huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Xe khách bị biến dạng sau cú tông rất mạnh vào đuôi xe tải (Ảnh: Công Binh).