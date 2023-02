Vụ tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam: Tài xế xe khách khai gì?

Chiều 21/2, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ vụ tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong tại chỗ, 13 người bị thương, xảy ra sáng sớm nay từ công an huyện Núi Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.

“Anh em đang tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ công an Núi Thành để làm rõ. Ban đầu, lời khai của tài xế xe khách khai do không quan sát phía trước khi lái xe nên đã đâm vào xe đang đậu bên lề đường. Về tốc độ thì chưa có số liệu hộp đen nên chưa xác định được cụ thể”, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam cho biết.