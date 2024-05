Vụ sạt lở làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh: Nguy hiểm rình rập công trường

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phải hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 6.

Trong đó, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 226km là dự án dài nhất, đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số 463 vị trí móng cột và 194 khoảng néo, có nhiều vị trí thi công khó khăn nhất trong số 4 dự án thành phần. Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa dài khoảng 92km với 200 vị trí móng cột, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Theo báo cáo trong cuộc họp giao ban thường kỳ về Dự án đường dây 500kV mạch 3 vào sáng 7/5, đến nay toàn dự án đã hoàn thành đúc móng được 1.005/1.177 vị trí, đang thi công 172 vị trí; hoàn thành lắp dựng 256 vị trí cột; đang lắp dựng 181 vị trí cột; hoàn thành kéo dây 6/503 khoảng néo. Đến ngày 6/5, các nhà thầu đã bàn giao 520 cột thép, còn 657 vị trí cột chưa bàn giao.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gửi lời chia buồn, thăm hỏi sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, lao động bị thương vong trong vụ sạt lở lán trại do mưa lũ gây ra tại Hà Tĩnh.

Hiện nay, công trường thi công đang ở trong giai đoạn nước rút, thời tiết khắc nghiệt. "Do đó, chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công song hành với việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, cần đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường, nhất là các vị trí ở trên núi cao, có địa hình thi công khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.