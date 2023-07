Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Chiến sĩ công an hy sinh trước ngày cưới

Chưa kịp ăn bữa cơm!

Đại tá Trần Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết 3 cán bộ công an thuộc trạm CSGT tỉnh Madaguôi bị đất đá vùi lấp và hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để ghi nhận sự công sức và đóng góp của 3 cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ ngành sớm công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, cán bộ chiến sĩ CSGT đã cùng người dân địa phương di dời các chướng ngại vật trên đường để bảo đảm việc đi lại. Vừa khắc phục xong sự cố này thì vụ sạt lở thứ 2 tiếp tục xảy ra, lúc này có người chưa kịp ăn cơm thì gặp nạn.