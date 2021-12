Vụ sát hại Quân "xa lộ": Người thân đu hàng rào tòa án nhìn mặt 12 bị cáo

Bên trong tòa, an ninh được thắt chặt, người tới tham dự phiên tòa bắt buộc phải đi qua cửa từ an ninh, lực lượng công an kiểm soát toàn bộ hành lý, vật dụng cá nhân người ra vào.

9h sáng, bị cáo Võ Thùy Linh (31 tuổi) được dẫn giải vào phòng xử án. Nhiều người bất ngờ với ngoại hình của Linh so với trước đây.

Theo luật sư Võ Đan Mạch (bào chữa cho Linh), bị cáo sụt 50 kg trong quá trình bị tạm giam (từ 96 kg xuống còn 41 kg). Linh từng mắc Covid-19, sau khi khỏi bệnh đã chuyển sang ăn chay.

11 bị cáo khác cũng bị còng tay liền nhau và di chuyển vào bên trong phòng xét xử. Lực lượng công an siết chặt an ninh xung quanh.