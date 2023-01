Vụ sát hại bạn gái cũ: Nạn nhân tử vong bởi 25 nhát dao

Nghi phạm định tự tử

Sau 2 ngày lần theo dấu vết nghi phạm gây án, Công an quận Thanh Xuân và đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác định Thành lẩn trốn tại một công viên ở quận Long Biên. Được người thân và lực lượng chức năng vận động, khoảng 22h30 ngày 14/1, Hoàng Văn Thành đến trụ sở Công an quận Long Biên đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thành khai có quan hệ tình cảm với chị P. từ năm 2020. Sau đó, nạn nhân chủ động chấm dứt mối quan hệ với Thành.

Tối 12/1, Thành rủ chị P. đi chơi nhưng nạn nhân từ chối vì bận việc ở cửa hàng. Khoảng 22h05, Thành đi xe máy rồi đến nơi nạn nhân làm việc. Thấy quán đóng cửa và chị P. không trả lời tin nhắn, nam thanh niên này quay về nhà.