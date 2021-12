Vụ sập cầu hơn 70 tỷ đồng: Cà Mau "hỏa tốc" báo cáo gì với Thủ tướng?

Your browser does not support the audio element.

Ngày 27/12, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đã báo cáo hỏa tốc đến Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công an về vụ sập cầu bắc qua sông Cái Đôi Vàm, xảy ra ngày 21/12.

Lập tổ điều tra nguyên nhân sự cố

UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã báo cáo sơ bộ tổng quan về dự án công trình xây dựng; các tổ chức, cá nhân tham gia quá trình lập, thực hiện dự án như giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu tư; quy mô xây dựng, giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình; tiến độ thi công xây dựng, diễn biến sự cố xảy ra…