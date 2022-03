Vụ rút súng khi mua bán đất: Dấu hiệu sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích

Sáng 8/3, Công an tỉnh Nghệ An có thông tin chính thức kết quả xác minh ban đầu về vụ việc người đàn ông rút súng trong cuộc mua bán đất tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).