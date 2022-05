Vụ rơi máy bay China Eastern Airlines: báo Mỹ nói hộp đen cho thấy đây là vụ cố tình gây tai nạn

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi chiếc máy bay Boeing 737-800 số hiệu MU5735 của hãng China Eastern Airlines gặp nạn, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa công bố kết quả cuộc điều tra chính thức về vụ tai nạn. Cơ quan truyền thông Mỹ The Wall Street Journal hôm thứ Ba (17/5) dẫn các nguồn thạo tin cho biết kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy "có ai đó trong buồng lái đã cố tình làm rơi máy bay”. Trong khi đó, truyền thông chính thức của Trung Quốc đáp trả: “Các nhân viên điều tra Trung Quốc và Mỹ chưa hề công bố thông tin về cuộc điều tra cho bất cứ cơ quan truyền thông nào."

Theo trang tin Đức Deutsche Welle ngày 18/5, giữa lúc các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines đang nghiên cứu xem liệu vụ tai nạn có phải là hành vi cố ý hay không, tờ The Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Ba (17/5) đã đưa tin dẫn nguồn từ hai người quen thuộc với vấn đề này.

Theo WSJ, cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy vụ tai nạn là do sự cố kỹ thuật. Ngoài ra, một người quen thuộc với đánh giá sơ bộ của các nhà điều tra Mỹ tiết lộ rằng dữ liệu chuyến bay từ hộp đen của chiếc máy bay bị rơi cho thấy "có lệnh được đưa vào thiết bị điều khiển khiến chiếc máy bay chuyển vào trạng thái lao thẳng xuống chí mạng" và “có ai đó trong buồng lái đã cố tình làm rơi máy bay”.

Những người am hiểu vấn đề cho biết, cho đến nay cuộc điều tra tập trung vào hành vi của phi công, nhưng không loại trừ khả năng có người khác ở trên máy bay đã đột nhập vào buồng lái và cố tình khiến máy bay bị rơi. Nhưng nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng, tất cả đều chưa được xác nhận.

Hãng sản xuất máy bay Boeing và Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) từ chối bình luận về tin này; Hãng China Eastern Airlines đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của The Wall Street Journal; Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington từ chối đưa ra bình luận.

Tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc sáng 18/5 đưa tin rằng "đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc và Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ xác nhận không có thông tin điều tra liên quan nào có liên quan đến cuộc điều tra vụ tai nạn được tiết lộ cho bất kỳ cơ quan truyền thông nào". Hãng hàng không China Eastern Airlines cũng phản ứng gián tiếp bằng cách đăng lại tin này trên Weibo.

Trước đó, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hôm 11/4 khi trả lời về những tin đồn trên mạng cho rằng đây là một vụ tai nạn cố ý đã nói rằng, những suy đoán như vậy "gây hiểu lầm nghiêm trọng cho công chúng" và "gây nhiễu cho công tác điều tra về vụ tai nạn".

Vào ngày 21/3 năm nay, chiếc máy bay số hiệu MU5735 của Hãng hàng không China Eastern Airlines đã bị rơi tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Tây trên đường từ Côn Minh đến Quảng Châu. Khi đang bay ở độ cao lớn, chiếc Boeing 737-800 này bất ngờ lao xuống theo chiều gần như thẳng đứng và với tốc độ cực nhanh khiến toàn bộ 132 người trên khoang thiệt mạng. Các nhà chức trách cho biết trong quá trình lao xuống rất nhanh, phi công đã không trả lời các cuộc gọi liên tục từ kiểm soát viên không lưu và các máy bay gần đó.

Đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất của Trung Quốc trong 28 năm qua, và thế giới bên ngoài rất quan tâm đến việc liệu hộp đen có thể giải đáp được bí ẩn về vụ tai nạn hay không. Hiện hai chiếc hộp đen đang được Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) hỗ trợ Trung Quốc điều tra. Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy ngày 10/5 nói với hãng Reuters rằng các cuộc điều tra cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ vấn đề an toàn nào cần có hành động khẩn cấp. Bà Homendy cho biết, nếu xác định được bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn, NTSB sẽ "đưa ra các khuyến nghị khẩn cấp về an toàn".

Máy bay Boeing 737-800 là loại máy bay chủ lực của ngành hàng không toàn cầu và là một trong những dòng máy bay Boeing an toàn nhất với kỷ lục bay thương mại. Theo các chuyên gia, dòng máy bay 737-800 đã có thành tích an toàn tuyệt vời kể từ năm 1997. China Eastern Airlines một dạo đã tạm thời đình bay tất cả các máy bay 737-800 của họ sau vụ tai nạn, nhưng đã nối lại các chuyến bay từ giữa tháng 4. Vào thời điểm đó, động thái này được nhiều người cho là sự bác bỏ những lo ngại về an toàn đối với kiểu loại máy bay Boeing dòng 737-800.

China Eastern Airlines cho biết trong một tuyên bố rằng không có bằng chứng để xác định liệu có sự cố kỹ thuật đối với chiếc máy bay bị rơi.

Theo The Wall Street Journal, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết các nhà chức trách Trung Quốc vẫn chưa thông báo cho phía Mỹ khi nào kết quả điều tra chính thức có thể được công bố. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết họ sẽ thông báo kịp thời bất kỳ tiến bộ đáng kể nào trong cuộc điều tra.

Reuters đưa tin, các quan chức Trung Quốc cho biết báo cáo cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn có thể cần mất hai năm hoặc hơn.

Tháng trước, theo quy định của các hiệp ước hàng không quốc tế, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã hoàn tất báo cáo điều tra sơ bộ về vụ tai nạn, nhưng không công khai tài liệu mà chỉ đưa ra một bản tóm tắt về các phát hiện. Theo báo cáo, không có bất thường nào trong liên lạc vô tuyến giữa phi hành đoàn và bộ phận kiểm soát không lưu trước khi máy bay rơi. Cơ quan này cho biết các nhân viên kiểm soát đã gọi điện cho phi hành đoàn sau khi thấy máy bay rơi nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương (Dongfang) ngày 18/5, các thông tin thu thập được cho đến nay trong cuộc điều tra vụ tai nạn đã khiến các quan chức Mỹ tham gia cuộc điều tra chuyển sự chú ý của họ đến hành động của một phi công. Ngoài ra, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết; cũng có thể ai đó trên máy bay đã đột nhập vào buồng lái và cố ý gây ra vụ tai nạn.

Đồng thời, hãng Boeing và các cơ quan quản lý an toàn hàng không đã không ban hành bất kỳ thông báo dịch vụ hoặc chỉ thị an toàn nào để ứng phó với vụ tai nạn - nếu nhà chức trách cho rằng cần phải cảnh báo các hãng hàng không và phi công về các vấn đề mà các thành viên phi hành đoàn gặp phải trong vụ tai nạn, những thông báo như vậy sẽ được đưa ra khi cần có lời nhắc sửa chữa chi tiết về máy bay.

Trong một tuyên bố trả lời The Wall Street Journal, hãng hàng không China Eastern Airlines cho biết không có bằng chứng xác định có bất kỳ sự cố kỹ thuật nào xảy ra với chiếc máy bay liên quan; đồng thời nhắc lại tuyên bố của giới lãnh đạo hãng này hồi tháng 3 là sức khỏe và tình hình gia đình các phi công đều tốt đẹp, tình hình tài chính của họ cũng tốt.

China Eastern Airlines cũng cho biết giả thuyết buồng lái có thể đã bị đột nhập không đáng tin cậy, đồng thời trích dẫn cuộc họp báo ngày 25/3 nói rằng chính quyền Trung Quốc cho biết máy bay đã không gửi đi tín hiệu khẩn cấp trước khi gặp nạn. China Eastern Airlines chỉ ra rằng “bất kỳ suy đoán không chính thức nào đều có thể gây nhiễu cho cuộc điều tra vụ tai nạn và ảnh hưởng đến sự tiến bộ thực sự của ngành vận tải hàng không toàn cầu”. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận của The Wall Street Journal về tin nói có người cố ý khiến chiếc máy bay lao xuống.