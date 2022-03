Vụ quay clip ăn lá ngón tự tử: Do bị cấm không cho lấy... vợ hai

Ngày 10/3, liên quan đến việc người đàn ông tự quay lại cảnh ăn lá ngón tự tử dẫn đến tử vong, ông Mùa Bá Giờ- Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc, nguyên nhân khiến anh Xồng Bá B. (33 tuổi, trú xã Na Ngoi) tự tử là do bị ngăn cấm việc lấy vợ hai.

Tại địa phương anh B. đã có vợ con. Gần đây, anh B. muốn lấy thêm vợ hai nhưng bị người vợ chính thức ngăn cản.