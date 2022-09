Vụ quán bún đậu kêu cứu: Quán đối thủ nhận lỗi

Ngày 28/9, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiến hành xử phạt hành chính một số lỗi đối với người của quán bún đậu S.G (số 62 đường Trần Bình Trọng) do có hành vi không đúng đối với quán bún đậu H.N (số 41 - 43 - 45 Trần Bình Trọng) do cạnh tranh trong kinh doanh.

Bảo vệ quán đối thủ nẹt pô xe xả thẳng khói vào quán khác (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo thông tin từ Công an phường Thành Công, hai quán bún đậu này ở vị trí đối diện nhau và thường xuyên xảy ra xích mích, lời do tiếng lại do cạnh tranh trong kinh doanh như giành khách, giành chỗ đậu xe, gây mất an ninh trật tự đô thị.

Khách trong quán không chịu nổi khói nên phải bỏ chạy ra ngoài (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Phía Công an phường đã nhiều lần mời lên làm việc, xử phạt hành chính và yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, sau đó đôi bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.