Vụ phóng hỏa ở Hà Nội vì mâu thuẫn tình ái: Nghi phạm đã có chồng con

Như đã đưa tin, tối 31/3, tại căn nhà trong ngõ 60 đường Phú Đô bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, tổ chức cứu nạn và dập tắt được đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời; hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Một nạn nhân không may mắn đã tử vong trong vụ hỏa hoạn là chị M.A.

Liên quan đến vụ việc trên, công an đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hải. Qua điều tra ban đầu, công an xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình ái.

Theo đó, khi biết gia đình anh H. (bạn trai Hải) không chấp nhận mình và bạn trai bỏ đến nhà người thân ở đường Phú Đô để tránh mặt, Trần Thị Thanh Hải tìm đến nhà trọ, đốt xe máy của người nhà anh H. để trả thù, gây ra vụ hỏa hoạn thương tâm.