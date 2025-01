Vụ Phó phòng ở Cà Mau bị bắt vì dâm ô: Nữ sinh trả phòng trọ, chuyển trường

Sau khi bị một Phó phòng ở huyện Trần Văn Thời có hành động dâm ô, nữ sinh lớp 10 đã trả phòng thuê trọ và chuyển trường khác; ông N. chỉ 2 tháng nữa sẽ nghỉ hưu. Ngày 4/1, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, nữ sinh lớp 10 sau khi bị C.V.N. - Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện này sàm sỡ, đã dọn khỏi nhà trọ của ông N. và chuyển trường khác. Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trần Văn Thời, Hội đã thành lập đoàn thăm hỏi, động viên nữ sinh ngay sau khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra. “Ông N. chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ nghỉ hưu”, vị lãnh đạo trên cho biết. Khu trọ của ông N. Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông N. để điều tra hành vi "dâm ô người dưới 16 tuổi". Sự việc xảy ra vào cuối tháng 12/2024. Trong quá trình kiểm tra ống nước phòng trọ, ông N. đã có hành vi "sàm sỡ" nữ sinh 2 lần. Khi gia đình biết đã tố cáo tới công an địa phương. Làm việc với công an, ông N. thừa nhận hành vi sàm sỡ nữ sinh, với giải thích "xem nữ sinh này như con cháu trong nhà mới có hành động thân mật". Được biết, ông N. đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng và tạm đình chỉ chức vụ.