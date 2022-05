Vụ phó công an phường đánh phụ nữ: Công an được bắt giữ người khi nào?

Ba là, bắt người đang bị truy nã. Đối với người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Khi bắt người đang bị truy nã thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt..

Bốn là, bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Người thi hành lệnh, quyết định phải đọc lệnh, quyết định; giải thích lệnh, quyết định, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt; giao lệnh, quyết định cho người bị bắt.

Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người khác chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc, học tập phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người.

Ngoài ra còn có các trường hợp khác như bắt người bị xem xét yêu cầu dẫn độ, bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ, bắt người bị dẫn độ.

"Tự do về thân thể là quyền quan trọng của công dân, là khách thể được Luật Hình sự bảo vệ bằng việc quy định về các tội phạm cụ thể như tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Do vậy, trong trường hợp này Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng tạm đình chỉ công việc với ông Phó trưởng Công an phường Sông Bằng để giải quyết là hoàn toàn có căn cứ. Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì có thể bị phạt tù từ 2-7 năm", luật sư Bình nhận định.