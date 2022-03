Khu vực phát hiên thi thể bé gái sơ sinh.

Theo ông Tọa, trường hợp của nữ sinh này khá đặc biệt vì sống ở vùng khó khăn nhất của Sơn La. Ông Tọa cũng cho hay, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường vô cùng bất ngờ bởi nữ sinh này trước đến nay cũng ngoan, chưa từng vi phạm kỷ luật gì của trường.



Thậm chí, ở học kỳ 1, em N. được đánh giá có hạnh kiểm tốt, học lực khá, thuộc diện học được.



Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 7h sáng, một bảo vệ của Trường THPT Chu Văn Thịnh đi tuần xung quanh trường và phát hiện một thi thể cháu bé sơ sinh nằm dưới đất khu vực bể nước.



Sự việc sau đó được báo lên BGH Nhà trường. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện, cháu bé sơ sinh đã tử vong và không mặc tã, bỉm. Khi nắm được thông tin công an xã đã phối hợp với nhà trường xác minh làm rõ.



Theo thông tin trên Zingnews, nữ sinh cho biết sinh bé gái vào tối 24/2. Sau đó, do suy nghĩ không chín chắn, nữ sinh này đã quyết định bỏ đứa bé bằng cách cho vào túi nylon, để cạnh bể nước trong trường. Nhưng do thời tiết lạnh giá trong đêm đã khiến bé gái tử vong.



Ngay sau khi xác định sự việc, cơ quan chức năng cũng đã bàn giao thi thể bé gái cho gia đình lo hậu sự.



Hiện nữ sinh này đang cảm thấy hối hận vì hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ của mình.