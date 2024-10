Vụ phát hiện hang động ở Thanh Hóa: Giám sát việc dừng khai thác đá

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã yêu cầu địa phương phân công lực lượng kiểm tra, giám sát việc dừng khai thác đá tại khu vực phát hiện hang động có nhiều nhũ đá và di vật mang giá trị lịch sử, văn hóa. Ngày 31/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, cho biết ông đã ký công văn về việc dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực núi Đụn, xã Hà Long của Công ty TNHH Tiến Thịnh. Động thái này được thực hiện sau khi ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ đạo dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung. Mỏ đá tại núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung (Ảnh: Phúc Tuấn). UBND huyện Hà Trung yêu cầu Công ty TNHH Tiến Thịnh dừng hoàn toàn hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực núi Đụn. Khu vực này được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất từ ngày 22/12/2014. Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, lý do dừng là để các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thủ tục khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Dũng, từ thời điểm phát hiện hang động tại núi Đụn (tháng 4), đơn vị được cấp phép đã chấp hành chỉ đạo tạm dừng các hoạt động khai thác. Đến nay tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo dừng hẳn việc khai thác đá tại đây để các cơ quan chuyên môn và nhà nghiên cứu khảo sát, đánh giá các giá trị văn hóa, di chỉ khảo cổ trong hang động. UBND huyện Hà Trung giao UBND xã Hà Long thông báo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa và huyện Hà Trung để Công ty TNHH Tiến Thịnh thực hiện. Khu vực trung tâm hang rộng khoảng 50m2, cao khoảng 40m, có 4 cửa ra vào (Ảnh: Quách Tuấn). Xã Hà Long được giao phân công lực lượng kiểm tra, giám sát việc dừng hoàn toàn hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực núi Đụn của Công ty TNHH Tiến Thịnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trường hợp để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản mà không ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND xã Hà Long chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Núi Đụn cách thành phố Thanh Hóa khoảng 45km về phía bắc, thuộc địa phận xã Hà Long, huyện Hà Trung. Tháng 4, trong quá trình khai thác đá, doanh nghiệp phát hiện trong lòng núi Đụn có hang động. Cơ quan chức năng xác định hang động có quy mô rộng, gồm 4 cửa thông nhau. Hang động này có nhiều nhũ đá tự nhiên với tạo hình kỳ thú, có mạch nước ngầm chảy ra di tích cấp tỉnh Hồ Bến Quân. Các mảnh gốm thời Tiền sử thu nhặt tại hang Đụn (Ảnh: Bùi Văn Hùng). Tại khu vực nền hang động còn có một số di vật đồ gia dụng bằng gốm, có niên đại lịch sử (dấu vết khảo cổ) cần được tiếp tục nghiên cứu. Ngày 30/9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã phối hợp với huyện Hà Trung tổ chức hội thảo khoa học "Đánh giá vị trí, giá trị lịch sử, văn hóa, mối liên hệ vùng của núi Đụn trong không gian lịch sử, văn hóa của di tích quốc gia Lăng miếu Triệu Tường và các di tích nhà Nguyễn trong khu vực". Các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá không chỉ có hệ thống nhũ đá cực đẹp, hang động tại núi Đụn còn có nhiều di vật là đồ gốm thời tiền sử.