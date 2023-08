Vụ 'phá nhầm' nhà dân ở Hải Phòng: Có hay không két sắt chứa 30 triệu đồng?

Ngày 16/8, lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã thông tin chi tiết với phóng viên Dân trí về vụ việc bà Phạm Thị Thu Trang phản ánh nhà mình bị "phá nhầm".

Theo đó, khoảng từ năm 2020, đất của nhà bà Trang (ở thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương) cùng 4 hộ dân khác được công ty điện máy thuê để làm cửa hàng.

Năm 2023, TP Hải Phòng thực hiện dự án nút giao thông Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh. Toàn bộ phần đất công ty điện máy thuê làm cửa hàng thuộc diện phải giải tỏa.

Lãnh đạo huyện An Dương cho biết, việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi giải phóng mặt bằng do Công ty cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm (Công ty Nam Sông Cấm) thực hiện. Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương ký hợp đồng với Công ty Nam Sông Cấm để thực hiện việc này.