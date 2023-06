Vụ ô tô tông hàng loạt phương tiện: Tài xế có nồng độ cồn, 1 người chết não

Sáng 7/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, Công an TP Thuận An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 6/6 trên đường ĐT743C, phường Bình Hòa.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 6/6, nam tài xế Vũ Tuấn Anh (SN 1993, ngụ khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương) điều khiển ô tô loại 5 chỗ lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550.