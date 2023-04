Vụ ô tô đi rửa nhưng hôm sau bị vứt ở bãi rác: Lái xe 16 tuổi đang bỏ trốn

Sáng 20/4, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận vụ việc trên. Vị này cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an địa phương điều tra nam thanh niên 16 tuổi, nhân viên gara, người được cho là đã lái ô tô của khách rồi làm hư hỏng và vứt ngoài bãi rác.

Chiếc xe gia đình chị P. phát hiện nằm ngoài bãi rác (Ảnh: P.P).

"Chúng tôi đã mời chủ gara và nhân viên rửa xe, cùng những người liên quan đến làm việc. Tuy nhiên sau đó, nam nhân viên 16 tuổi, trú huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã bỏ trốn khỏi gara. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện Thanh Chương để làm rõ", vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói.