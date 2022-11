Vụ nữ Thiếu tá công an nghi say xỉn, lái ô tô gây tai nạn: Đang xử lý kỷ luật về đảng

Chiều 1/11, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với Thiếu tá T.T.L. - cán bộ Công an huyện Đắk Đoa. Nữ cán bộ này lái ô tô với biểu hiện say xỉn, gây va chạm giao thông.