Vụ nữ sinh TP.HCM tố bị 'đánh cắp' bài thi ở Genius Olympiad: Người trong cuộc nói gì?

Bài dự thi của Q.U.

"Bỏ sót việc M.C. cũng đậu vòng loại hạng mục viết sáng tạo là lỗi của tôi. Nhưng thế mạnh của M.C. là âm nhạc, nên khi phát hiện, tôi đã đặt vấn đề với M.C. và ban tổ chức để được thay bài của M.C. bằng bài của Q.U., cũng viết về cùng chủ đề. Cả M.C.và ban tổ chức đều chấp nhận. Đó là lý do vì sao M.C. và Q.U. có cùng số báo danh là 2190", thầy T. chia sẻ.

Thầy T. cho biết thêm, cả hai bài viết sáng tạo của M.C. và Q.U. đều có chung tựa đề "Saigon - Facing the loss of myself", đề cập đến vấn đề TP.HCM đang mất dần những mảng xanh đô thị. Vì cả M.C. và Q.U đều được đồng hành bởi thầy T., nên chủ đề và tựa đề bài viết được thầy gợi ý. Tuy nhiên, nội dung làm bài bên trong hoàn toàn khác nhau.

"Khi sự việc xảy ra, tôi đã cố gắng giải thích cho M.C. và mẹ M.C. hiểu, tuy nhiên, mọi chuyện đang đi quá xa. Dù đúng hay sai, bản thân tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến cả hai gia đình, đặc biệt là M.C. và Q.U. Tôi mong muốn hai bên gia đình hãy bình tĩnh, tránh đẩy sự việc đi quá xa ảnh hưởng đến tâm lý của các bé, và đặc biệt là Trường THPT Gia Định. Hiện, tôi vẫn đang đợi M.C.cùng gia đình về nước để có thể gặp trao đổi cụ thể và rõ ràng hơn", thầy T. nói.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà trường

Trả lời VTC News, bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận, bà có nắm sự việc từ lúc cuộc thi vừa kết thúc, ngày 17/6.

"Sau khi cuộc thi kết thúc, M.C. được giải bạc đề án âm nhạc, Q.U. đạt giải đồng đề án viết. Tuy nhiên, ngay sau đó, phụ huynh M.C. đã liên tục gọi về và gây sức ép đối với tôi, liên tục bắt tôi phải giải quyết ngay chuyện này. Vì thầy T. là giáo viên của trường và Q.U. cũng là học sinh lớp chuyên Toán của trường nên tôi có trả lời phụ huynh M.C. rằng đợi khi các em về nước hết, tôi sẽ cho mời cả ba bên (M.C, Q.U, và thầy giáo N.M.T) lên làm việc", bà Vân nói.