Vụ nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận: Lý do vợ và chú của cựu quân nhân bị khởi tố

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thông tin về vụ án tại cuộc họp báo ngày 2-8-2022. Ảnh: HH.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã đấu tranh với các bị can và bác bỏ thông tin trên. Công an xác định bị can Minh là người điều khiển ô tô biển 85A-074.07 gây ra vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 tiếp tục điều tra và sau khi củng cố hồ sơ đã khởi tố bị can Hằng và bị can Võ vì cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối.