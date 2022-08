Vụ nữ sinh đầu độc giết cha, người bán chất xyanua ở chợ Kim Biên bị truy tố

Ngày 22/8, nguồn tin của VietNamNet cho biết, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) về các tội: Giết người, Mua bán trái phép chất độc và Hủy hoại tài sản.



Ngoài bị can Linh, VKSND cũng truy tố bị can Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, trú Quận 11, TP.HCM) - người bán chất độc xyanua về tội Mua bán trái phép chất độc, theo quy định tại khoản 1, Điều 311 BLHS.



Bị can Linh là người đã dùng chất xyanua đầu độc chết cha ruột gây xôn xao dự luận vào hồi tháng 1 vừa qua.



Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha là ông Tống Hồng Đ. (54 tuổi, cùng trú TP Bà Rịa).



Từ khoảng tháng 9/2021, Linh từng giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Đ. uống với mục đích giết cha, nhưng bất thành. Sau đó, Linh không từ bỏ ý định, lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để đầu độc cha.

Bị can Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM) để tìm mua chất độc xyanua. Tại đây, Linh đến sạp hàng tên “Xuyến” do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ để hỏi mua.



Lúc đầu, bà Thư bảo không có bán, nhưng do Linh năn nỉ và nói là sinh viên cần mua về để làm thí nghiệm, nên bà Thư đã gọi điện cho bà L.T.R. (42 tuổi, trú TP.HCM) để hỏi mua lại. Bà R. báo giá 220 nghìn đồng/kg, sau đó bà Thư bán lại cho Linh giá 500 nghìn đồng/1kg.



Sau khi mua được xyanua, Linh bỏ vào túi nilong cho vào balo của mình rồi đón xe về lại TP Bà Rịa.



Khoảng 18h cùng ngày, Linh thấy cha đang ngồi nhậu một mình trên võng nên để xyanua dưới chân cầu thang và đi tắm rồi nấu ăn. Đến khoảng 20h, Linh lấy chất xyanua cho vào 3 chai nhựa đựng nước, rồi để lại vào ngăn mát tủ lạnh với mục đích để cha uống.



Khoảng 5 phút sau, ông Đ. vào mở tủ lạnh lấy 1 trong 3 chai nước Linh pha lúc nãy để uống, thì thấy có mùi lạ nên nhả nước ra và đi vào phòng vệ sinh chốt cửa và nôn ói. Khu vực phía sau nhà, nơi Linh xây gạch giấu xác cha. Ảnh: H.A Bên ngoài, khi không còn nghe tiếng ông Đ. nôn ói, Linh nghĩ cha đã chết nên đi ngủ. Đến khoảng 7h sáng hôm sau (19/1), Linh đi mua máy cưa về phá cửa phòng vệ sinh kéo xác ông Đ. ra ngoài. Sau đó, Linh mua gạch, xi măng để xây chôn xác ông Đ.



Khi xây xi măng lấp xác cha, Linh thấy khó che dấu hành vi của mình nên nghĩ ra cách đốt cháy nhà để phi tang. Linh dùng xăng đổ rồi bật lửa đốt. Tiếp đó, Linh chạy qua nhà ông nội vờ loan tin có người không rõ lai lịch đột nhập vào đốt nhà, đánh Linh.



Quá trình triệu tập điều tra, ban đầu Linh khai báo bất nhất, nhiều nghi vấn nhưng sau đó đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định, quá trình đốt nhà Linh đã gây cháy 2 chiếc xe máy với thiệt hại gần 9 triệu đồng.



Đối với Trần Thị Ngọc Thư, mặc dù biết rõ xyanua là chất độc nhưng khi Linh hỏi mua, Thư thấy Linh nói mua về làm thí nghiệm thì vẫn bán. Thư không biết Linh mua về để đầu độc giết người, nhưng với hành vi mua bán trái phép chất độc, Thư vẫn bị truy tố.



Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án này và cáo trạng đã được chuyển đến TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thụ lý, xét xử.