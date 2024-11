Vụ nữ diễn viên bị bắt: Thủ tướng Thái Lan vào cuộc, nhiều lãnh đạo liên đới

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết DSI phối hợp Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án iCon Group. Vụ lừa đảo gây xôn xao dư luận liên đới nhiều lãnh đạo, tổng thiệt hại lên đến 2,41 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng). Ngày 31/10, Bangkok Post đưa tin Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an người dân rằng vụ án liên quan đến Tập đoàn iCon đang được tiến hành. Thủ tướng Paetongtarn cho biết DSI tiếp tục phối hợp cùng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP). Bà lưu ý cảnh sát cung cấp mọi thông tin cần thiết về vụ án cho DSI, không có khả năng chậm trễ trong quá trình điều tra. Sở Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển hơn 92.000 trang tài liệu liên quan cho DSI hồi đầu tuần, nhằm xác định vụ án có đáp ứng các tiêu chí để mở cuộc điều tra đặc biệt hay không.

Biển quảng cáo của iCon Group có mặt diễn viên Min Pechaya. DSI quyết định thụ lý vụ án, hiện phối hợp cùng Văn phòng Tổng chưởng lý và chuyên gia tài chính, thuế để hỗ trợ điều tra phiên tòa tài chính phức tạp và hồ sơ thuế. Cục Điều tra Đặc biệt triệu tập Trung tướng Piya Tawichai (người đang bị cáo buộc gian lận) để điều tra mối liên hệ giữa ông và tập đoàn iCon. Trước đó, Trung tướng Piya phát biểu có ít nhất sáu nhân vật trong Chính phủ (cụ thể là đảng Pheu Thai) dùng quyền lực giúp nghi phạm trong vụ gian lận của iCon Group thoát tội. Ông cho biết một trong những thành viên của Pheu Thai là một nghị sĩ có tên viết tắt là "Mor", người giữ vị trí nổi bật trong ủy ban bảo vệ người tiêu dùng của Hạ viện, liên quan trực tiếp vụ án. Người phát ngôn của Pheu Thai, Danuporn Punakanta, gọi tuyên bố của Trung tướng Piya là vô căn cứ. Người này cho rằng Trung tướng Piya đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi việc bản thân bị điều tra. Ông Pol Maj Gen Suwat Saengnum - Phó ủy viên Cục Điều tra Trung ương (CIB) - cho biết việc chuyển vụ án cho DSI phù hợp với Sắc lệnh khẩn cấp về các khoản vay gian lận và lừa đảo công khai.

Nghi phạm bị chuyển đến trại tạm giam. Cảnh sát thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy vụ án The iCon Group gây tổn thất diện rộng, số nạn nhân lên đến 8.000 người, thiệt hại lên đến 2,41 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng). Văn phòng chống rửa tiền và Cục điều tra trung ương cảnh sát kiểm tra hồ sơ tài chính của 18 nghi phạm trong vụ lừa đảo, đặc biệt là MC Kan, nam diễn viên Yuranunt “Boss Sam” Pamornmontri và nữ diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree. Kết quả điều tra cho thấy Kan đã nhận 33 khoản chuyển tiền với tổng số tiền là 79,48 triệu baht từ The iCon Group vào tài khoản ngân hàng từ năm 2021 đến nay. Diễn viên Yuranunt nhận được 3,19 triệu baht gồm hai khoản chuyển nhượng tổng cộng 1,86 triệu baht vào năm 2023 và 1,33 triệu baht vào năm 2024. Nữ diễn viên Min Pechaya nhận 9 khoản chuyển nhượng với tổng số tiền là 11,39 triệu baht (khoảng 350.000 USD). Trong năm 2023, cô nhận 7 đợt chuyển khoản với tổng số tiền 8,54 triệu bath. Năm nay, cô tiếp tục nhận hai đợt chuyển khoản với 2,84 triệu baht.