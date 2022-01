Vụ nộp lại quà của Việt Á: Công an vẫn làm việc với 6 cán bộ CDC Bình Phước

Còn tại Bình Dương, về nhân sự của CDC Bình Dương, ngày 31.12, Bộ Công an thông tin, liên quan đến những sai phạm ở Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương, ông Trần Thanh Phong - Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, bà Lê Thị Hồng Xuyên - nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương, ông Tiêu Quốc Cường - Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương.

Ngay sau đó, Sở Y tế Bình Dương đã kiện toàn nhân sự ở CDC Bình Dương. Một nguồn tin của phóng viên cho biết, đã có quyết định phân công cán bộ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc CDC Bình Dương để tiếp tục nhiệm vụ chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.