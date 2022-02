Vụ nổ súng Thái Nguyên: Gia đình nạn nhân khẳng định đã trả hết nợ

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 9h50 ngày 15/2, vợ chồng ông Lê Văn T. (51 tuổi, trú tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981) bắn.

Trong vụ nổ súng, ông Lê Văn T. được xác định tử vong tại chỗ, nghi phạm cũng tự sát ngay sau đó. Nạn nhân trong vụ việc còn sống sót đến hiện tại là bà Phạm Thị Đ. (Sn 1971, vợ ông T.).

Tính đến hiện tại, mọi thông tin xoay quanh vụ việc vợ chồng ở Thái Nguyên bị hàng xóm bắn vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Your browser does not support the video tag.

Gia đình nạn nhân khẳng định đã trả hết nợ

Ghi nhận của Vietnamnet, trước khi xảy ra vụ việc trên, vợ chồng ông T. và Hữu có mâu thuẫn, tranh cãi liên quan đến việc hai bên có vay nợ nhau.

Nói về khoản nợ này, mới đây, chị M. (con dâu nạn nhân T.) cho biết, đã trả đủ cả gốc và lãi cho Hữu trong nhiều lần nhưng do không có giấy tờ chứng minh nên Hữu luôn cho rằng phía gia đình nạn nhân chưa trả đủ tiền.