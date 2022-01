Vụ nổ súng cướp ngân hàng tại Hải Phòng: Khởi tố tên cướp và bạn gái

Chiều 24/1, trả lời PV VTC News, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Thu Thuỷ (bạn gái của Nam) để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".