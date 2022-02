Vụ nổ súng bắn hàng xóm: Công an nói gì về thông tin "vô trách nhiệm" trước khi xảy ra vụ án?

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Công an xã Dân Tiến vô trách nhiệm trước khi xay ra vụ án

Liên quan đến thông tin này, vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết trước khi xảy ra vụ án, Công an xã Dân Tiến đã nhận được thông tin trình báo về mâu thuẫn giữa 2 bên gia đình. Công an xã Dân Tiến cũng đã triệu tập 2 bên lên làm việc và đã lập hồ sơ xử lý, nhưng khi đang xác minh, giải quyết thì xảy ra vụ việc đáng tiếc như thế.

Vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho hay bước đầu nguyên nhân vụ án được xác định có liên quan mâu thuẫn nợ nần.