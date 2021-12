Vụ nổ như bom ở Nghệ An: Nạn nhân bỏng 80%, vợ con may mắn thoát nạn

Your browser does not support the audio element.

Ngày 14/12, Công an xã Nghi Phú, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào đầu giờ chiều 13/12 tại nhà anh Phạm Văn L. (SN 1988, trú xã Nghi Phú) khiến chủ nhà bị thương nặng.

Được biết sau khi xảy ra vụ nổ, anh L. được người dân đưa vào Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng người bê bết máu, bỏng nặng.

Ngày 14/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, nạn nhân L. bị bỏng nặng với độ bỏng 70-80%. Nạn nhân bị bỏng ở mặt, chân, tay, người.