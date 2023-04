Vụ nổ lớn ở Nghệ An từ cắt cục sắt của người bán đồng nát

Sáng nay (3/4), trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vụ nổ lớn chiều qua tại gara ô tô Lê Hiển (xã Quỳnh Tân) đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra.

“Bước đầu xác định, người đàn ông mang cục sắt đến nhờ cắt sau đó phát nổ. Công an đang điều tra nhưng nhiều người nghĩ chỉ có bom mới phát nổ” – ông Quý thông tin.

Hiện trường sau vụ nổ kinh hoàng tại gara sửa chữa ô tô. Ảnh: NP