Vụ nổ lớn ở Nghệ An: 2 người chết, 3 trẻ nhỏ nhập viện

Đến hơn 21h ngày 2/4, Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết, 4 người bị thương.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, vụ nổ kinh hoàng khiến anh Lê Tiến Hiển (SN 1985, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân) tử vong tại chỗ. Còn anh Nguyễn Duy Nhật (SN 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng đã tử vong.

Lực lượng Công an Nghệ An bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông trên QL48. Ảnh: Việt Hòa

Ông Nguyễn Cảnh T. (SN 1949, người nhà anh Hiển) cho biết, khoảng thời gian trên, anh Nhật có đưa cục sắt vụn (nghi bom) đến nhờ anh Hiển cưa hộ, sau đó thì xảy ra vụ việc nêu trên.