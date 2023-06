Vụ nhận hối lộ 10 tỷ đồng: Thêm 2 thanh tra giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

Cơ quan chức năng thu thập tài liệu có liên quan khi khám xét nơi làm việc của các bị can, hồi cuối tháng 4 vừa qua. (Ảnh: CACC)

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt tạm giam thêm 2 thanh tra giao thông, liên quan vụ án đưa và nhận hối lộ của một số cá nhân công tác tại thanh tra giao thông, Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là thanh tra giao thông đề điều tra về hành vi Nhận hối lộ và 5 bị can là chủ doanh nghiệp vận tải về hành vi Đưa hối lộ, với cáo buộc số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trong đó, 4 cán bộ thanh tra giao thông gồm: Lâm Hữu Trí (42 tuổi, trú huyện Long Điền - thanh tra viên đội số 5); Nguyễn Đức Tú (48 tuổi, trú TP Bà Rịa - đội trưởng đội hành chính tổng hợp); Trần Văn Dũng (53 tuổi, trú huyện Châu Đức - đội phó đội thanh tra giao thông số 8) và ông Võ Thanh Liêm (44 tuổi, trú TP Vũng Tàu - thanh tra viên).